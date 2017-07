Un chien asphyxié lors d'un incendie ranimé par des pompiers

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Anthony Scaramucci, à peine nommé directeur de la com' de Trump, efface ses tweets gênants... trop tard

William et Harry ont eu une "brève" conversation avec Diana le jour de sa mort

Natation: le retour de Yusra Mardini, nageuse et réfugiée syrienne

Il a pu retrouver ses maîtres et a même reçu la visite du pompier qui l'a sauvé des flammes.

Répondant aux messages des internautes, les pompiers de Bakersfield ont répondu que c'était "un honneur de servir notre communauté, ce qui implique de protéger nos animaux de compagnie, nos biens, ainsi que la nature qui nous entoure". Ils ont aussi précisé que Jack "a passé une nuit à recevoir de l'oxygène et souffre de problèmes respiratoires ainsi que de brûlures aux pattes, mais il va bien et est soigné par un vétérinaire."

