"Chez nous" : le Front national dénonce la sortie d'un film anti-FN juste avant les élections

La publication, vendredi, de la bande-annonce du film "Chez nous" n'a pas pu au Front national. Ce nouveau long métrage de Lucas Belvaux ("Pas son genre") raconte le parcours d'une jeune infirmière à domicile qui se présente aux élections municipales dans une ville du Nord pour une liste du "Bloc patriotique", un parti nationaliste, au logo bleu-blanc-rouge, dirigé par une femme blonde.

Pour le FN, ce film est clairement dirigé contre le parti de Marine Le Pen, en vue de la présidentielle. "Je trouve ça proprement scandaleux qu'en pleine campagne présidentielle, exactement à deux mois du vote - ce sera le 22 février que ce film sortira -, on sorte dans les salles françaises un film qui est clairement anti-Front national", a déclaré Florian Philippot dans l'émission "Le Grand rendez-vous" organisée par Europe 1, iTELE et Les Echos. ""Un film 'anti-FN' sortira en pleine présidentielle [et] financé par vous", avait-il déjà dit samedi.

Pour Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont, ce film est un "sacré navet en perspective".

Lucas Belvaux, le réalisateur, estime de son côté que "Chez Nous est un film engagé, oui. Il n'est pas militant pour autant, il n'expose pas vraiment de thèse".