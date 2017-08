Une chèvre "mutante" terrifie un village indien

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Transfert/NBA: Kyrie Irving change de monture et part à Boston

Grève de trois jours des banques et assurances : Débrayage bien suivi, les clients lésés

Un "convoi exceptionnel" pour cocaïne et cannabis stoppé par les douaniers

Une bien étrange histoire. Dans un post Facebook, une certaine Samira Aissa a publié la vidéo d'un animal très particulier, qui aurait été découverte dans un village indien. La bête a l'apparence d'une chèvre mais son visage ressemble curieusement à celui d’un être humain. Selon Samira Aissa, "l'animal terrifie tout le village et affole la toile". Fake ou curiosité génétique ? A vous de vous faire une opinion.

