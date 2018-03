Un chercheur découvre l'épave d'un bateau de la Seconde guerre mondiale dans la mer de Corail

Entre le 4 et le 8 mai 1942, les forces navales japonaises et américaines s'affrontaient dans la mer de Corail, à l'Ouest de l'Australie et a proximité des Iles Salomon. Les Etats-Unis emploie un des premiers porte-avions de leur flotte, le USS Lexington, face à une terrible armada japonaise qui vient de s'emparer d'une de leur base. Pris sous le feu des F-Zéro et la coque trouée par plusieurs torpilles, le Lexington se retrouve inopérant. Pour ne pas le céder à l'ennemi, on le saborda donc, le laissant disparaître sous les profondeurs marines.