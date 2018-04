Un cheminot interpelle vivement Emmanuel Macron sur la réforme de la SNCF lors d'un déplacement dans les Vosges

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ces images rappellent la visite tendue d'Emmanuel Macron sur le site de l'usine de Whirlpool d'Amiens le 26 avril 2017, lors de l'entre deux tours de l'élection présidentielle. Le candidat En Marche et la candidate du Front National, Marine Le Pen, s'étaient rendus dans la même journée sur le site de l'usine d'Amiens afin d'écouter les doléances et les revendications des salariés en colère. Emmanuel Macron était d'ailleurs revenu au coeur de l'usine Whirlpool en octobre 2017, une fois élu.

"Et bah moi, je demande à ce que tout le monde soit protégé comme nous !

"Ca n'est pas vrai. (…) Vous êtes rentré dans le système, honnêtement, ça n'est pas vous qui l'avez fait, je ne vous le reproche pas. Mais aujourd'hui, vous [les cheminots] êtes les plus protégés que les fonctionnaires !"

"Vous croyez que, moi, je vais pouvoir conduire un train à 65 ans ? On sera foutus à la porte avant."

