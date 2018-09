Un chauffeur de la RATP risque la révocation pour avoir giflé un jeune qui l'insultait

Un chauffeur de la RATP risque la révocation pour avoir gifflé un adolescent. La vidéo de l’incident, survenu à Arcueil jeudi, est très partagée sur les réseaux sociaux. A la sortie du collège, un élève se serait mis en danger en traversant subitement la rue devant un bus. Selon la RATP, le chauffeur aurait alors freiné brutalement et dit au jeune de faire attention. "Ferme ta gueule et conduis ton bus", aurait répondu le jeune, selon des témoins. Le reste de la scène, qui a été filmé, montre alors le conducteur gifler le jeune, face à ses camarades interloqués.

Selon Le Parisien, la mère du garnement a été reçue par le collège et le responsable du chauffeur et n'a pas indiqué si elle souhaitait déposer plainte.

La mairie d'Arcueil a défendu l'enfant en déclarant : "Il y a souvent des gamins de part et d’autre de l’avenue qui parfois s’invectivent ou se raccompagnent. Certains se mettent en danger. Il y a un vrai travail à mener sur la sécurité et la prévention. Maintenant, la réaction du chauffeur n’était ni proportionnée, ni appropriée. C’est un enfant."

La RATP condamne "fermement ce geste qui est contraire aux principes et aux valeurs d’une entreprise de service public" et a lancé une procédure disciplinaire à son encontre. . Une procédure disciplinaire a été enclenchée à son encontre. En réaction ses collègues se mobilisent pour ne pas qu'il perde son emploi et ont lancé une pétition en ligne pour lui exprimer leur soutien. Celle-ci a récolté plus de 30.000 signatures.