Charlie Hebdo : Edouard Philippe demande des "poursuites" contre les auteurs des menaces

Ce mardi sept novembre, Edouard Philippe lors des traditionnelles questions au gouvernement a demandé à ce que soient engagé des poursuites judiciaires contre les auteurs de menaces anonymes sur les réseaux sociaux à l'encontre du journal Charlie Hebdo. "Je souhaite, dès lors qu'une menace de cette gravité est proférée, quel que soit le média sur lequel elle est proférée, que des poursuites puissent être diligentées afin que des sanctions puissent être prononcées" a-t-il déclaré à l'Assemlée nationale.

L'hebdomadaire satirique depuis la publication de sa Une sur Tariq Ramadan a reçu des centaines de menaces. Certains internautes allant jusqu'à souhaiter un nouvel attentat à l'encontre du journal.

"Twitter n'est pas en dehors de la République" a souligné le Premier ministre qui a fustigé l' "anonymat souvent dérisoire et souvent abject derrière lequel se cache un certain nombre d'individus pour proférer des menaces…" Edouard Philippe a rappelé que l'"on ne peut pas dans notre pays impunément mettre en cause la liberté de pensée, de s'exprimer et même de caricaturer".