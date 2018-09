Le chanteur Bono va pouvoir reprendre la tournée de U2 après son extinction de voix

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

US Open: Keys en quarts de finale sans difficulté

Les frais d'incident bancaire plafonnés à 200 euros pour les plus fragiles

Un soldat américain tué et un autre blessé en Afghanistan

"J'ai consulté un excellent médecin et grâce à ses soins, je suis à nouveau en pleine possession de ma voix pour le reste de la tournée".

Un communiqué a été publié dimanche soir par son agent. Bono assure qu'il a retrouvé toute sa voix et que la tournée va se poursuivre normalement.

Samedi soir à Berlin, les fans du groupe U2 ont été plongés dans une profonde tristesse. Le groupe a été dans l'obligation d'interrompre le concert en Allemagne après quelques morceaux. Le chanteur Bono a subitement perdu sa voix. Cette date en Allemagne correspondait au second concert berlinois pour le groupe U2 dans le cadre de sa tournée eXPRIENCE + iNNOCENCE Tour.

