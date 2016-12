Cette voiture en autopilote anticipe un accident juste avant qu'il n'arrive

Les voitures complètement autonomes ne sont pas parmi nous, ou pas encore. Mais de plus en plus de versions d'autonomie partielle arrivent dans nos voitures, et la version la plus avancée est celle de Tesla Motors, la firme d'Elon Musk, dont les voitures ont une fonction "Autopilot" qui permet la conduite autonome sur autoroute.

D'où cette vidéo frappante, filmée depuis une Tesla, où on voit la voiture freiner pour éviter un accident devant elle, avec des réflexes surhumains. Ce qui permet de rassurer, d'autant plus que l'Autopilot de Tesla avait déjà été mis en cause dans un accident mortel ; la firme avait alors protesté avec véhémence de sa responsabilité. Grâce à l'utilisation de radars, le système peut "voir à travers" les véhicules, et ici le système avertit d'un accident avant même que celui-ci ait lieu, ce qui est certainement frappant.

L'accident en question n'a fait aucune victime.