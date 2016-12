Cette recette de truffes au chocolat vous mettra en appétit pour le Réveillon

Un des plaisirs du Réveillon, c'est de manger à s'en rompre la panse... Pour vous mettre dans l'ambiance et vous donner l'appétit, nous vous proposons donc cette vidéo-recette qui nous a bien fait saliver : il s'agit de quatre recettes de truffes au chocolat.

On y trouve donc la recette de la truffe classique, très facile à réaliser, mais il y a également la truffe chocolat blanc-pépites de chocolat, la truffe chocolat-cacahuète (avec beurre de cacahuète et morceaux de cacahuète), et la truffe chocolat-cookie avec des morceaux de cookies Oréo.

Bref, tout ce qu'on aime.

Bonne cuisine et bon appétit.