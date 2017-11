Il y a cent ans commencait la Révolution d'octobre : voici les images de l'époque

Le 6 novembre au matin, le gouvernement démocratique instauré après les premiers remous tente de fermer une imprimerie bolchévique : l'occasion est trop belle pour ces derniers qui commencent alors à se mobiliser. Ils assiègent le Palais d'Hiver où siège le gouvernement. Lénine, qui s'était enfui en Finlande, revient à bord de l'Aurore et fait tirer le croiseur qui s'est introduit dans la Neva pour donner du panache à l'action.

Les soldats (des femmes principalement et des élèves officiers) en poste autour du Palais d'Hiver finissent par se rendre.

Les bolchéviques pillent alors les caves du gouvernement, fêtant abondamment leur victoire avec les meilleurs crus de la Sainte Russie. Avant minuit, le gouvernement abdique et Lénine rentre en scène. Tout s'est passé très vite et sans réel remous : on compte moins de 10 morts pendant ces deux journées.

Cependant, dès le lendemain, l'affaire prend une autre forme : Lénine crée la police politique (la Tchéka), et le train des réformes révolutionnaires est lancé.

La suite est connue : interdiction des partis d'opposition en décembre, proclamation du pouvoir des Soviets en janvier et dissolution de l'Assemblée, annulation des dettes en février et paix de Brest-Litovsk le 3 mars avec l'Allemagne.