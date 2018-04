"Casse-toi!", "Dehors!" : Jean-Luc Mélenchon violemment pris à partie lors de la manifestation des cheminots

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

LafargeHolcim: Thomas Schmidheiny et Bertrand Collomb quittent le conseil d'administration

Etats-Unis - Ivanka Trump et son mari écartés du pouvoir?

11:10 FAITS DIVERS Un homme «tabassé et achevé» à un feu rouge L’homme aurait été sorti de sa voiture par plusieurs personnes avant d’être abattu…

Une mère et son fils tués par leur chien

Toujours est-il que d’après une vidéo diffusée par BFMTV, Jean-Luc Mélenchon a été chahuté et sifflé par plusieurs manifestants. "Casse-toi!", "Dehors!" peut-on notamment entendre sur les images.

Jean-Luc Mélenchon persona non grata à la manifestation des cheminots contre la réforme SNCF ? Dans de premières dépêches, l’AFP a indiqué que Jean-Luc Mélenchon avait été "exclu" du cortège par des manifestants, ce mardi 3 avril. L’agence de presse a ensuite modéré ces propos en évoquant "un départ rapide" du leader des Insoumis.

