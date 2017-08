La cascade de Tom Cruise qui tourne mal en plein tournage de "Mission Impossible 6"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attaque au Burkina : « On a eu l impression de revivre l attaque du Cappuccino » (Jeune Afrique)

Des touristes fran�ais et allemands bless�s dans une explosion accidentelle � Lisbonne

Des pluies diluviennes font plus de 300 morts en Sierra Leone

C'est bien connu, Tom Cruise est un "american hero". Mais même les superstars ne sont pas invincibles. En plein tournage londonien de Mission Impossible 6, l'acteur américain a raté un saut entre deux immeubles et a percuté violemment le mur d'un des bâtiments, alors qu'il était attaché à un fil de sécurité.

