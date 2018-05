Cannes 2018 : une invitée expulsée du tapis rouge

Avec sa perruque bleue et sa robe noir transparente, la chanteuse Marie Parie n'est pas passée inaperçue lundi 14 mai sur le tapis rouge à Cannes. Sur les images captées par l'équipe de TF1, on voit qu'elle n'a pas pu poursuivre son chemin jusqu'au bout avant la projection hors compétition de "The House That Jack Built", de Lars Von Trier. Pour des raisons inconnues, elle a été expulsée sans ménagement par des agents de sécurité.

Mercredi 9 mai, pour la montée des marches pour le film Yommedine, la jeune femme a offert au public une chute mémorable sur le tapis rouge.

Ce jour-là, elle est également apparue dans une tenue originale. Elle portait une robe courte effet miroir avec un décolleté en trompe l'œil, une perruque bleue coupée au carré et des lunettes de soleil en forme de cœur.