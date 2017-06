Canicule : interdits de shorts, des conducteurs de bus portent la jupe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Drogue : plus d'1,5 tonne de cocaïne saisie sur une plage des Landes – Europe1

"C'est une revendication que nous portons depuis 2013. Et pourtant une fois que le portillon est fermé, nous sommes des hommes troncs au volant de notre véhicule, rien ne se voit", renchérit-il. Avant de noter que les bureaux des décideurs de la Semitan sont, eux, climatisés.

Il y a là une forme de discrimination. Les conductrices peuvent mettre une jupe. Pas les hommes", explique Gabriel Magner, délégué CFDT de la Semitan. Evoquant des conditions de travail "pas acceptables", il explique qu'en "période caniculaire, nous atteignons des températures proches de 50°C derrière nos pare-brises. Et comme nous n'avons pas de climatisation dans nos bus, c'est insupportable"

Alors qu'une canicule touche une grande partie de la France, les conducteurs CFDT du réseau nantais de bus Semitan montent au créneau pour réclamer le droit de pouvoir travailler en bermuda ou pantacourt, ce qui n'est pas autorisé par la direction. La jupe étant, elle, autorisée au même titre que le pantalon, les chauffeurs ont donc décidé de prendre le réglement au pied de la lettre et d'en porter une.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres