Agnès Buzyn estime que le pays est "bien mieux armé" qu'en 2003 face à la canicule

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chili: grève votée à Escondida, plus grande mine de cuivre au monde (syndicats)

Wall Street recule et le dollar monte, le commerce dicte la tendance

La Birmanie et ses voisins inondés par la mousson

En savoir plus

Agnès Buzyn va effectuer un déplacement ce jeudi afin de sensibiliser à nouveau sur les risques et la prévention lors de cet épisode caniculaire. La ministre de la Santé va se rendre à Nîmes dans le cadre de l'intensification du Plan Canicule. Agnès Buzyn se déplacera ce jeudi aux Urgences du CHU de Nîmes, au Centre 15 et effectuera une visite de l'EHPAD Korian Mas de Lauze.

Selon des précisions de Météo France, la France va subir la canicule la plus intense depuis 2006 à l'échelle du pays.

"Il faut penser aux enfants et là je suis inquiète pour le grand chassé croisé des vacances, qui va se passer essentiellement dans la région Rhône-Alpes, très impactée par la canicule. (...) Il faut impérativement rouler plus tôt le matin ou tard le soir, éviter les périodes de grande chaleur, protéger les enfants. Prendre suffisamment d’eau dans les voitures, s’arrêter régulièrement".

"C’est très important que tout le monde se sente impliqué, car la canicule aujourd’hui ne touche pas que les personnes fragiles, elle peut toucher des adultes qui travaillent, des personnes qui se sentent capables de faire du sport et parfois font des hyperthermies graves et des accidents".

"Aujourd’hui 70 départements vont être touchés, les préfets activent ce plan, et il y a tout un tas d’informations qui partent dans les lieux de vie, je pense d’abord aux établissements pour personnes âgées où des dispositions sont prises par le personnel".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres