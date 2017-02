Canada : une forêt entièrement figée dans la glace après des pluies verglaçantes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mercredi 25 janvier, la région du Nouveau-Brunswick a été touchée par des pluies verglaçantes qui ont même détérioré le réseau électrique, selon la presse locale. Le plus souvent, des branches d'arbre alourdies par la glace sont tombées sur des fils électriques.

Dans cette vidéo, les arbres apparaissent totalement gelés et des glaçons recouvrent même les branches des arbustes. L'internaute qui a réalisé ces images explique que la scène a été tournée à Hardwicke, dans le comté de Northumberland.

