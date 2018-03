"C'est une dictature en marche" : Emmanuel Macron interpellé par une femme en colère

"Je ne sens pas de colère" dans le pays, avait affirmé ce jeudi 15 mars Emmanuel Macron. Et pourtant, une femme l'a interpellé lors de son déplacement en Indre-et-Loire dans le cadre de la visite d'une école de Rilly-sur-Vienne pour lui reprocher la fermeture des écoles. Cet échange a été capté par des caméras de BFMTV. "Qu'est-ce que vous pensez d'un pays qui ferme ses écoles, (…) qui s'apprête à construire des prisons ?", a-t-elle lancé. Et d'ajouter : "C'est une démocratie ? Non. C'est une dictature.

Une dictature en marche Monsieur Macron. "C'est une dictature qui se prépare". "Vous êtes partie loin là !", lui a répondu le chef de l'État. Affirmant que la France ouvre "5 000 classes" cette année, il a laissé son interlocutrice et a continué à serrer des mains.