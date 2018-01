"C à vous" : atteint d'une gastro, Patrick Cohen quitte précipitamment le plateau

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Chine: les entreprises américaines déplorent un climat d'affaires plus hostile

Le PIB en hausse de 2,5% dans l'UE et la zone euro et de 1,9% en France

Macron en Tunisie pour évoquer la dette et soutenir la démocratie

En savoir plus

Lundi 29 janvier, les invités de C à Vous sur France 5, Yvan Attal et Rod Paradot, venus assurer la promotion de leur pièce Le Fils, ont regretté d'avoir serré la main de Patrick Cohen en arrivant sur le plateau. En effet, la collègue du chroniqueur, Marion Ruggiéri, a lancé aux présents que le journaliste était atteint d'une gastro-entérite. "C'est vrai ou pas? T'es un salopard. C'est une angoisse totale avant d'aller jouer au théâtre, c'est affreux, c'est le pire!", s'est exclamé Yvan Attal. "Si, c'est vrai!

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres