Le bus RATP qui se gare tout seul

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, une démonstration - mettant en scène un véhicule classique de 12 mètres - a été faite à l’intérieur du dépôt de bus de la RATP de la rue de Lagny dans le 20ème arrondissement de Paris. Un lieu où les GPS ne fonctionnent pas. Mais à l’aide d’une technique de reconnaissance de l'environnement via des caméras, l’autobus se met alors à rouler à une vitesse allant de 6 à 7 km/h et prend les virages serrés en freinant parfois brutalement, mais sans heurter les murs pourtant très proches.

La RATP à la pointe de l’innovation. Dans le cadre d'un projet de recherches européen, la régie d’Ile-de-France a mis au point un bus qui est capable de descendre tout seul dans un parking et de se garer à la place voulue.

