Bruxelles : des agriculteurs en colère pulvérisent une tonne de lait en poudre sur le siège du Conseil de l'UE

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Actualités du monde CAN: l'Algérie au bord de l'élimination dans le groupe B

Soupçonnant une infidélité, il tue sa femme à coups de batte de baseball sur la tête et se suicide

En savoir plus

"La poudre de lait est très symbolique parce que c'est l'excédent qui nous tue, nous et les pays émergents", a expliqué un manifestant français.

Venus en tracteurs et en camions, les producteurs de lait européens ont exprimé leur colère de manière très démonstrative dans les rues de Bruxelles lundi 23 janvier, pulvérisant une tonne de lait en poudre sur la façade du bâtiment Justus Lipsius, où se tiennent les Conseils européens. Les manifestants, originaires de plusieurs pays, veulent dénoncer la remise sur le marché de stocks de lait retirés afin de stabiliser les cours en raison de la surproduction.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres