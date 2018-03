La boulette du community manager de Le Media

Lundi 5 mars, Le Média est encore en train de digérer les départs de la semaine précédente, Sophia Chikirou à la baguette. La communicante s'est entourée pour cela de deux membres de Le Media, un journaliste à sa droite et un community manager, ordinateur posé sur la table, à sa gauche. C'est alors que l'incident advient : l'ordinateur de ce dernier, recouvert d'une feuille tenue par d'épais bouts de scotch noir voit sa maigre couverture s'effondrer. Et apparaît triomphant un autocollant arborant le "Phi" des Insoumis ! Une petite boulette qui prêterait normalement à sourire mais qui a une dimension toute autre quand on sait que les critiques sur l'influence du parti de Jean-Luc Mélenchon sur Le Média ont enflée ces dernières semaines.

Le Media nie cependant, et ce depuis sa fondation, être un organe de presse insoumis. Pas si évident !

Le community manager s'est d'ailleurs défendu, affirmant avoir été responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, et revendiquant "le droit d'afficher [ses] préférences politiques, simplement, pas à l'antenne, vu que Le Média ne fait pas de propagande". Il affirme aussi ne pas être journaliste, et donc ne pas avoir d'influence sur la rédaction de Le Média.