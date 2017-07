Bon vent : Georges Pernoud a fait ses adieux aux téléspectateurs de Thalassa

Une page se tourne sur le service public. Après 42 ans d'émission, le capitaine de Thalassa Georges Pernoud a fait ses adieux, ce vendredi, aux téléspectateurs de l'émission qu'il a créée en 1975.

"Ces 42 années à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien", a-t-il déclaré, avant de remercier les techniciens qui ont rendu l'aventure possible. "Cette aventure est aussi collective. Elle n'aurait pas pu se faire sans une formidable équipe de passionnés, qu'ils soient journalistes, réalisateurs, cameraman, producteurs et tous ceux que vous ne voyez jamais mais qui œuvrent en coulisses pour vous proposer les plus belles des émissions" a-t-il souligné.

Ce soir, je tiens à les remercier tous, ainsi que les dirigeants du service public qui ont cru en 'Thalassa'".

"C'est avec une très grande émotion, et de tout cœur, que je vous souhaite, à toutes et à tous, bon vent", a conclu l'animateur de 69 ans. Il s'agissait du 1704e numéro de l'émission, tourné à Saint-Malo.

L'émission aura rapporté quatre Sept d’or, deux prix Albert-Londres et de nombreuses récompenses dans les festivals, rappelle Télérama.

Après le départ de Georges Pernoud, l'historique magazine de la mer de France 3 sera piloté par Fanny Agostini, transfuge de BFM TV où elle présentait la météo.