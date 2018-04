L'auto-conférence de presse des communards de Tolbiac

Des masques de carnaval, un chien et un manche à balais comme perche de micro. Les bloqueurs de Tolbiac (Paris 1 Sorbonne) rivalisent d'ingéniosité et puisent dans toutes leurs ressources artistiques pour communiquer leurs revendications. " L'auto-conférence" de "l'auto-média" de la commune libre de Tolbiac réclame pêle-mêle : la démission d'Emmanuel Macron, le retrait de la loi ORE (Orientation et Réussite des Etudiants), le soutien au peuple kurde, aux cheminots et aux précaires.

L'université qui accueille normalement entre 10 et 12 000 étudiants est bloquée depuis une dizaine de jour. Pour poursuivre, les communards des années 2010 invitent les étudiants et le peuple de France à se joindre à leur lutte.

Pas de chance, le carnaval 2018 c'était le 13 février dernier.