Bini, le lapin basketteur le plus doué de sa génération

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Wall Street: Dow Jones, Nasdaq et S&P terminent à de nouveaux records

L'Allemagne et l'Angleterre iront au Mondial

En garde à vue à Montbrison, un couple avoue avoir tué et enterré un homme dans un pré

Mondial 2018 : l'Allemagne et l'Angleterre sont qualifiées

Un couple avoue avoir tué et enterré un homme dans un pré

En savoir plus

Et il est capable de mettre 7 "slamdunks" par minute !

Shai Asor a de quoi être fier ! Son lapin n'est pas un de ces paresseux qui grignotte paisiblement sa carotte dans de la paille odoriférante, attendant que la journée se passe pour manger une nouvelle carotte. Non, Bini est un sportif de haut vol, récompensé par le Guiness Book des Records pour ses "dunks" - paniers "claqués" dans l'acrobatique art du basket-ball. S'il n'a pas encore été drafté dans la NBunnyA, c'est uniquement parce qu'il n'a pas d'adversaire à sa taille. Il est le Michael Jordan des lapins, en quelque sorte.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres