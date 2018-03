Bertrand : "Quand on fait de la politique, avant même d’être jugé par la justice, on est déjà jugé"

Si Xavier Bertrand ne veut plus être dans le sérail politique et n'hésite pas à écorcher sa famille politique, il continue de défendre Nicolas Sarkozy. "Quand on fait de la politique, avant même d’être jugé par la justice, on est déjà jugé" souligne l'ancien ministre, sur CNews. "Ce n'est pas pour autant qu'il faut taper sur les politiques, matin, midi et soir."

"Le nouveau statut de Nicolas Sarkozy va lui permettre aussi de donner sa version parce que quand même, Ziad Takieddine comme prince de la vérité qu'on entend partout, matin midi, et soir, c'est une version qui ne me suffit pas" a-t-il, par ailleurs, souligné le président de la région Hauts-de-France.