Bertrand Cantat : Eric Dupond-Moretti "ne comprends pas l’hystérisation autour de cette histoire"

Invité de LCI mercredi soir, Eric Dupond-Moretti a été invité à donner son avis sur un dossier qui déchaîne les passions : le retour sur scène de Bertrand Cantat, ancien chanteur de Noir Désir, condamné à huit ans de prison pour coups mortels sur l’actrice Marie Trintignant. S’il n’a jamais travaillé sur cette affaire, l’avocat a déclaré : "Qu’il y ait des associations, des journalistes pour prendre fait et cause et dire ce que nous devons faire, ça me parait impossible".

Avant de poursuivre : "Il s’avère que Cantat, qu’on le veuille ou non, n’a pas bénéficié d’une impunité ; il a été condamné. Il a été remis en liberté par un juge de l’application des peines. Qu’est-ce qu’il faut faire, monsieur Pujadas ? Lui interdire de se réinsérer ? Lui interdire de faire son métier ? L’assigner à un autre métier ? Lequel ? Boucher-charcutier ? Boulanger ? Un métier plus anonyme encore ? C’est un artiste. Moi, je ne vais pas vous dire si vous devez aller voir Cantat ou si vous ne devez pas aller le voir.

Mais que personne ne me dise ce que j’ai à faire. Je comprends la réaction de la famille, je ne comprends pas l’hystérisation autour de cette histoire. Les gens qui viennent gueuler, hurler, ne sont pas obligés d’aller le voir. Personne ne les oblige à entendre Cantat".