Benoît Hamon explique pourquoi il refuse d'exposer sa vie privée

A rebours de plusieurs candidats, Benoît Hamon se fait très discret sur sa vie privée. Si le vainqueur de la primaire de la gauche est en couple et père de deux filles, il ne souhaite pas exposer plus sa famille dans les médias, et ce, alors lors que le magazine Gala a publié une photo volée de sa compagne (Gabrielle Guallar) dans les rues de Paris

Invité de l'émission "C à vous" ce mardi 14 février, l'ancien ministre de l'Education a donné ses raisons. "Là où c’est insupportable, c’est pour mes filles. Parce que même floutées, on les reconnaît. Elles ne sont pas préparées à cela", a-t-il souligné. "J’accepte une partie des servitudes liées à l’exposition, y compris la transparence sur mon patrimoine, sur mes revenus. La question qui se pose, c’est ‘faut-il à un moment qu’on nous voie une fois ensemble pour qu’on nous foute la paix ?’ J'ai du mal à vivre avec ça, pas pour moi mais pour elle et pour mes filles."

Benoît Hamon avait refusé de participer à l’émission de Karine Lemarchand, Ambition Intime, pour ne pas évoquer sa vie privée.