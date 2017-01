Benoît Hamon : "En me plaçant en tête, vous avez adressé un message clair d’espoir et de renouveau"

Ce dimanche s'est tenu le premier tour de la primaire de gauche. Benoît Hamon est arrivé en tête, avec plus de 35% des voix, devant Manuel Valls (31%). Le vainqueur de ce premier tour de la primaire s'est exprimé peu après 21h30. Il a commencé par adresser ses remerciements à ses électeurs. "En me plaçant en tête, vous avez adressé un message clair d’espoir et de renouveau. Vous avez exprimé votre désir d'ouvrir une nouvelle page pour la gauche", a-t-il dit. Il s'est ensuite adressé à Arnaud Montebourg, qui lui a quelques minutes plus tôt accordé son soutien : "J’envoie un message d'amitié à Arnaud, dont je partage beaucoup des combats et des valeurs.

Je veux lui dire que cette confrontation que nous avons eu n’a jamais été une confrontation personnelle. C'est un grand honneur et une fierté de savoir qu’il est à mes côtés ce soir."

Benoît Hamon s'est dit "heureux de pouvoir confronter ses idées pendant encore une semaine avec Manuel Valls. Ce sera son projet de société contre mon projet de société." "Les électeurs de gauche ont voté par conviction et pas par résignation", a-t-il assuré.