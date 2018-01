Benoît Hamon : "Emmanuel Macron ne sera pas un grand personnage historique"

Plus rare dans les médias depuis son échec à la présidentielle, Benoît Hamon a fait sa rentrée dans l'émission On n'est pas couché. L'occasion pour lui de critiquer les premiers mois d'Emmanuel Macron. "Ce qui est en train de se faire sur les migrants qu'on ne regarde pas comme des êtres humains pauvres, mais comme des gens indésirables au regard de leur nationalité ou de leur religion, ce qui se passe sur les SDF, ce qui se passe dans travail, c'est inadmissible" a-t-il ainsi tranché.

"Emmanuel Macron ne sera pas un grand personnage historique" poursuit Benoît Hamon. "Les grands personnages historiques dépassent les intérêts de la classe qu'ils représentent.

Et il ne dépasse pas les intérêts de sa propre classe", a-t-il lancé. "Je pense qu'aujourd'hui se retrouvent une bourgeoisie de gauche et de droite autour d'un seul et même personnage qui défend remarquablement bien ses intérêts."