La BBC parodie l'Etat islamique en mode "Real Housewives", la vidéo fait polémique

Peut-on rire de l'Etat islamique ? Le débat secoue les médias outre-Manche depuis que la BBC a publié, le 3 janvier, un sketch parodiant l’émission de télé-réalité américaine "The Real Housewives" qui suit le quotidien et les péripéties sociales d’un groupe de riches femmes au foyer aux Etats-Unis. Dans le sketch britannique, elles sont remplacées par un groupe de femmes djihadistes, qui se lamentent sur leur sort : " "Plus que trois jours d'ici la décapitation et je n'ai toujours rien à me mettre", lance l'une ; pendant que deux autres s'écharpent sur le fait qu'elles portent le même modèle de ceinture...

d'explosifs.

La vidéo a été vue plus de 21 millions de fois.