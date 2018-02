La bande annonce spectaculaire de la suite de Pacific Rim

Le film de 2013 de Guillermo del Toro, fils naturel de Godzilla et de Transformers avait particulièrement plu au public. Il revient donc en force en 2018 avec Pacific Rim Uprising. Au menu, toujours des keijus (monstres gigantesques) qui surgissent de failles souterraines ou marines pour détruire le monde. Et aussi des robots gigantesques dirigés par deux pilotes dans le but d'aller casser du monstre. Mais pas que, parce que les robots devraient désormais se casser la figure entre eux...

Au casting, on retrouve John Boyega (Star Wars), Scott Eastwood (le digne fils de son père ?) et une flopée de jeunes acteurs de tous les pays du monde, Japon en tête, cela s'entend.

La diffusion arrive bientôt puisque le film sort dans les salles française le 21 mars 2018 prochain.