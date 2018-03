Bali : un plongeur se filme au beau milieu d’un océan de déchets

Ah, Bali, « l’ile des dieux », petit paradis touristique d’Indonésie au milieu des volcans…et des déchets. Rich Horner a mis en ligne sur YouTube une vidéo filmée le samedi 3 mars au cours d'une plongée du côté de Manta Point, à Nusa Penida, à une vingtaine de kilomètres de Bali. Comme son nom l’indique, le coin est particulièrement réputé pour la beauté des coraux et la présence de raies manta.

Mais en lieu et place de faune aquatique exotique, le plongeur britannique a plutôt vu… du plastique, comme on peut le voir sur ces images un brin déprimantes.

"Les courants océaniques nous ont apporté le joli cadeau d'une nappe de méduses, de plancton, de feuilles, de branches, de bâtons, etc.

Oh, et un peu de plastique", écrit-il sur Facebook et sur YouTube. "Des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique, des paniers en plastique, des pailles en plastique... du plastique, du plastique, tellement de plastique !". Une raie manta solitaire est tout de même visible au milieu des déchets…