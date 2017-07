Bahamas : une envoûtante vidéo à 360° au coeur d'un groupe de requins

L'actualité vous déprime ? La météo maussade de cette fin de mois de juillet aussi ? Voici de quoi vous donner un petit coup de boost. Jeb Corliss, pilote professionnel de wingsuit, apprécie visiblement le monde marin et sa faune toujours surprenante. Une sorte de violon d'Ingres que l'Américain a souhaité mettre en vidéo. Son nouveau défi a été de plonger aux Bahamas. Sa caméra GoPro filme les images…et c'est juste sublime. Et vu que nous vivons une époque formidable, tout est en réalité virtuelle et vous pouvez cliquer un peu dans tous les sens.

Bon voyage !