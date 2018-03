Une bagarre éclate entre des candidats à la présidentielle en Russie en plein direct à la télévision

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Six Nations - Galles-France: "une grosse bataille devant" (AW Jones)

Il mise 2 centimes et gagne 75 000 €

En savoir plus

Le ton est rapidement monté entre les deux hommes et Maxime Souraïkine a été invité à quitter le plateau de l'émission par le présentateur.

Lors du précédent débat télévisé organisé sur la chaîne russe Rossiya 1 en vue de l'élection présidentielle du 18 mars, la candidate Ksenia Sobtchak a lancé un verre d'eau au visage de son adversaire, Vladimir Jirinovski, qui l'avait insultée en plein direct. Cette fois, jeudi 15 mars, le candidat des Communistes de Russie, Maxime Souraïkine, et Maxime Chevtchenko, chargé de représenter le responsable du Parti communiste (KPRF) Pavel Groudinine, en sont venus aux mains après l'intervention d'une femme qui accusait le leader du KPRF de l'avoir expulsée de son appartement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres