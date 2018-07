"Bad Romance" de Lady Gaga élu meilleur clip vidéo du 21e siècle

Elle devance Missy Elliott (avec Work it), D'Angelo (Untitled (How Does It Feel?)) , mais aussi Beyoncé, Rihanna ou Britney Spears... Lady Gaga a produit le meilleur clip du 21e siècle, selon le magazine américain Billboard, qui publie son classement des meilleures vidéos sorties depuis 2000 (bien que le 21e siècle ait débuté en 2001, mais bon).

La publication s’est appuyée sur les choix de son équipe rédactionnelle pour établir ce classement, composé pour l'immense majorité de chansons pop américaine.

On note l'apparition des Français de Justice à la 60e place, ainsi que des Coréens PSY, BTS ou Girl's Generation, parmi ce qui ressemble à un fourre-tout allant de David Bowie (bien sûr) à Carly Rae Jepsen (mais si, rappelez-vous, "Call me maybe).

"Bien sûr, Lady Gaga a continué à faire des clips plus élaborés que Bad Romance (…) mais il était une supernova qui rappelle qu’il y avait encore tellement à faire pour développer cette forme d’art", justifie la rédaction.