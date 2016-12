Avant certains matches, la NBA organise des...courses de bébé (et c'est très mignon)

On le sait, aux États-Unis, les matches de grandes équipes sportives ne sont pas seulement des matches, mais des show "à l'américaine", avec énormément de divertissement et de spectacle, avant les matchs, pendant les périodes d'arrêt de jeu et après. Nous connaissons tous les cheerleaders, les pom-pom girls, mais il n'y a pas que ça.

Ainsi, les Sacramento Kings, une équipe de la NBA (basketball), organise avant ses matches à domicile des...courses de bébé. Et c'est so, so cute, comme disent nos amis outre-Atlantique. Les bébés sont emballés dans des jolies combinaisons et doivent arriver à l'autre bout à quatre pattes. Regardez. C'est adorable.