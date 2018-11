Aux Maldives, découvrez le premier hôtel sous-marin !

Le Conrad Maldives Rangali Island est un hôtel très luxueux qui s'est installé sur une île paradisiaque dans l'archipel des Maldives. Disposant déjà d'un restaurant sous-marin, l'hôtel s'est doté d'un atout encore plus luxueux que ce que qu'une telle destination laisse entrevoir : une suite royale sous les mers !

Nommée "Muraka", ce qui signifie "corail" en dihvehi, la langue locale, la villa est plongée en partie 4 mètres sous l'eau, avec d'immenses baies vitrées pour profiter des la beauté de la faune marine locale. Là est installée la chambre à coucher, mais ce n'est pas tout. Dans cette villa, on retrouve aussi une salle de sport privée, un bar, une piscine à débordement (essentielle quand on a la mer tout autour), un jacuzzi (idem), une loge pour un majordomme... et pleins d'autres accomodements pour la bagatelle de 50.000 dollars la nuit.

Et comme la chambre est louée pour 4 nuits minimum, le package de base, qui comprend un chef personnel et un bateau privé revient à... 200.000 dollars.