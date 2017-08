L'atterrissage forcé d'un avion de tourisme sur une plage près de Lisbonne fait deux morts

Un avion de tourisme a du atterrir d'urgence sur une plage bondée de Sao Joao près de Lisbonne causant la mort d'un homme de 56 ans et d'une fillette de huit ans. L'appareil aurait été forcé dans sa manœuvre par une panne de moteur si l'on en croit les échanges entre la tour de contrôle et le pilote. Aucun autre blessé ou mort supplémentaire n'est à signaler selon les secours et aucune fuite de carburant n'a été provoquée lors de l'atterrissage.

"Les deux pilotes de l'avion n'ont pas été blessés et sont en train d'être interrogés par les autorités", a expliqué à l'Agence France-Presse un porte-parole de l'Autorité maritime Pedro Coelho Dias

L'avion, lui, avait été prêté à l' Aerocondor de Cascais, dans la banlieue de Lisbonne.

Il "effectuait un vol d'entraînement, un élève et un instructeur senior, avec une grande expérience, se trouvaient à son bord" a indiqué l'école dans un communiqué.