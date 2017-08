Attentats : Alain Marsaud dénonce le refus des médias de parler d'islamisme et quitte le plateau de BFMTV

Vendredi, les journalistes de BFMTV Alexis Cuvillier et Caroline Dieudonné recevaient Alain Marsaud, ancien chef de la lutte antiterroriste du parquet de Paris, afin de commenter les attentats survenus en Catalogne. Interrogé sur d'éventuels manquements au niveau de la coopération internationale autour du renseignement, Alain Marsaud, ancien député LR, a fait remarquer le mot d'islamisme n'a jamais été prononcé, ni par les journalistes, ni par les responsables politiques, "comme si l'on avait peur de nommer l'ennemi".

"Je peux vous assurer que si on a peur de nommer l'ennemi, on ne risque pas de gagner cette guerre Et que ce soit les journalistes dans ce pays comme les responsables politiques, pas un seul en deux jours n'a dit qu'on est en présence d'attentats islamistes."

Après un nouvel échange avec Alexis Cuvillier, Anthony Bellanger, journaliste pour France Inter, a pris la parole en expliquant que "les journalistes ne sont pas là pour dire ce qu'(il veut) mais pour dire les choses telles qu'elles sont". "Il y a suffisamment de victimes pour ne pas dire n'importe quoi !", a-t-il ajouté, provoquant la colère d'Alain Marsaud qui a préféré quitter le plateau.