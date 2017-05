Attentat à Manchester : une journaliste britannique fond en larmes

Une explosion a eu lieu lundi soir au Royaume-Uni, à la Manchester Arena, à l'issue du concert de la chanteuse Ariana Grande. 22 personnes sont mortes (dont des enfants) et 59 ont été blessées. Ce matin, Susanna Reid, la présentatrice de "Good Morning Britain" sur ITV, a fondu en larmes en interrogeant une mère qui n'a pas de nouvelles de sa fille, Olivia, depuis hier soir.

"Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à Manchester avec une amie au concert d'Ariana Grande et elle ne répond pas. J'ai appelé les hôpitaux, les hôtels où on a dit que les gens avaient été pris en charge, j'ai appelé la police... Je n'ai aucune nouvelle", a expliqué la mère de l'adolescente disparue. Comme de nombreuses autres familles, elle a lancé un appel pour retrouver sa fille de 15 ans. Un témoignage qui a touché Susanna Reid, elle-même mère de trois enfants. Entre deux sanglots, elle a fait part de sa solidarité à cette mère et à toutes les familles de victimes.