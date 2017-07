Attaque à Hambourg : la vidéo de l'arrestation de l'assaillant par des passants (à coups de chaises et de barre de fer)

Une personne a été tuée et six autres blessées, vendredi après-midi à Hambourg (Allemagne), lors d'une attaque au couteau commise dans un supermarché. L'agresseur, un demandeur d'asile né aux Emirats arabes unis, est entré dans le magasin armé d'un couteau et a tué un Allemand de 50 ans, avant de sortir en courant et en frappant des passants au hasard sur son passage. Cinq hommes âgés de 19 à 64 ans et une femme de 50 ans sont blessés, certains grièvement.

L'homme a été stoppé par des passants l'ayant pris en chasse, dont l'un l'a frappé d'un coup de barre de fer pour l'arrêter, afin que d'autres badauds l'immobilisent au sol avant l'arrivée de la police.

Le maire de Hambourg, Olaf Scholz, a qualifié cette attaque d'"attentat", commis par un demandeur d'asile ayant agi par "haine" de l'Allemagne.

Selon plusieurs témoins, il aurait crié "Allah akbar" au moment de commettre son geste.

La police allemande a précisé que cet homme de 26 ans est né aux Emirats arabes unis et s'était vu refuser le statut de demandeur d'asile. Il n'avait cependant pas été expulsé, faute d'avoir des papiers en règle.