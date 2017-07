L'astronaute Buzz Aldrin dit une blague à Donald Trump, qui ne la comprend pas

L'astronaute Buzz Aldrin, second homme a avoir mis le pied sur la Lune, en 1969, était reçu vendredi par le président américain Donald Trump, à l’occasion de la création du Conseil national de l’Espace aux Etats-Unis.

Au moment de conclure et signer le document, Donald Trump a lancé à Buzz Aldrin à propos de l’espace : "Il y a beaucoup de place là-haut, hein ?" Une blague ("espace" et "place" se disent "space" en anglais) à laquelle l'astronaute a répondu par un trait d'humour : "L'infini, et au-delà !" Une référence à la devise du ranger de l'espace Buzz l'Eclair, dans la série de films d'animation Toy Story.

Le personnage a été nommé ainsi en hommage à Buzz Aldrin.

Si un éclat de rire général a saisi les personnes présentes dans la salle, la référence n'a semble-t-il pas été saisie par Donald Trump, qui a répondu : "C'est infini, ça pourrait être infini. On ne sait pas vraiment. Mais ça pourrait ! Il doit bien y avoir quelque chose, mais ça pourrait être l'infini hein ?"

(à 10 minutes dans la vidéo)