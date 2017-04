Un astéroïde a "frôlé" la Terre la nuit dernière

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La Nasa avait alors estimé qu'il ne présentait aucun risque pour la Terre, tout au moins pendant 558 ans, époque à laquelle il repassera à proximité de la Terre, mais cette fois plus près. La prochaine visite d'un caillou de ce genre n'aura pas lieu avant 2027, lorsque l'astéroïde 199-AN10, de 800 mètres de largeur, s'approchera à 380 000 km (la distance Terre/Lune).

Ce n'est pas la première fois qu'un objet volant passe à côté de notre planète. En 2004, Toutatis, un astéroïde bien plus gros - 4,6 km de long sur 2,4 km de large en forme de cacahuète - était passé à 1.549.719 km, c'est à dire quatre fois la distance de la Terre à la Lune.

Le mercredi 19 avril, un astéroïde, baptisé 2014-JO25, est passé à 1,8 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire un peu moins de cinq fois la distance qui nous sépare de la Lune. Mesure à peu près 650 mètres de large, l'astéroïde a été filmé par le site Slooh.com, une plateforme d'observation en ligne de l'espace. La visite du 19 avril est une "opportunité exceptionnelle" pour les astronomes et les amoureux du ciel, a indiqué la NASA. Sa surface étant deux fois plus réfléchissante que celle de la Lune, il devrait être encore visible avec un petit télescope pendant une ou deux nuits.

