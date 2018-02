L’association L214 dénonce l’enfer vécu par des visons d’élevage

L’association L214 Ethique et animaux a publié ce jeudi 22 février une vidéo-choc montrant l’enfer vécu par des visons élevés en Vendée pour leur fourrure. Emprisonnés toute une vie dans des petites cages métalliques, ils tournent dans le noir en rond et cherchent visiblement à s'échapper. Certains deviennent fous et s’automutilent. Comme la nourriture est distribuée à même les cages, les résidus finissent par pourrir et s’accumulent sur les barreaux. Au fil du temps, des monticules d’excréments s’entassent également sous les cages avant de se répandre dans l’environnement.

Pour présenter ce reportage, l’association de protection animale L214 a choisi Kim Glow. "C’est une véritable prison pour eux ! Pour la fourrure, on les élève dans cet enfer et ils y passent toute leur vie. Ils naissent là-dedans et vont y mourir !", indique la star. L214 invite donc tout le monde à signer sa pétition pour exiger la fermeture immédiate de cet élevage et l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure en France !