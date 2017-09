Assemblée nationale : clash entre Alexis Corbière, Bruno Bilde et Manuel Valls

Ce jeudi 28 septembre, le député FN Bruno Bilde a défendu à l'Assemblée nationale un amendement visant à "expulser les étrangers dont la présence menace la sécurité publique ou est susceptible de renforcer le risque de radicalisation islamiste et d'apologie du terrorisme". Selon l'élu des Hauts-de-France, ex-conseiller spécial de Marine Le Pen et adjoint du maire FN d'Hénin-Beaumont Steeve Briois, "le juge doit pouvoir expulser un étranger au seul motif qu'il est fiché S ou plutôt 'fiché I' pour islamiste".

Concluant son propos, il n'a pas hésité à insulter les élus de La France insoumise, en les qualifiant d'"islamo-gauchistes" : "Nous devons adapter notre arsenal législatif afin d'être à la hauteur de l'enjeu de la lutte contre le terrorisme et l'islamisme. Et de grâce, aucune leçon à recevoir de la part des islamo-gauchistes de la France si soumise". Une phrase lancée gratuitement puisqu'elle n'a pas été provoquée par une quelconque intervention venue des bancs LFI.

"Pagano-fascisme"

Après avis défavorable du gouvernement et du rapporteur sur cet amendement, et le discours du député MoDem Frédéric Petit et celui de Manuel Valls, apparenté au groupe LREM, Alexis Corbière a pris finalement la parole et a pulvérisé tous ses adversaires, en commençant par l'ex-Premier ministre : "J'ai voulu réagir parce qu'il est de bon ton de nous cibler avec des mots qui sont assez insultants - je m'adresse notamment aux élus du Front national. Nous, islamo-gauchistes ? Mais quel mépris. C'est d'ailleurs assez peu honorable que certains aient utilisé cette qualification contre nous, y compris vous monsieur Valls", a-t-il lancé. "Vous voyez : vous parlez comme le Front national, c'est pas glorieux ! Oui oui, vous parlez comme le Front national quand il s'agit de nous taper dessus, monsieur Valls".

"C'est vous qui voulez créer les conditions d'un affrontement dans le pays", s'est-il ensuite adressé à Bruno Bilde. Et d'ajouter : "Et nous qui sommes des laïcs et des républicains, bien loin de votre pagano-fascisme et toutes les sottises que vous avez racontées pendant des décennies. Oui monsieur Bilde, je vous connais idéologiquement, rassurez-vous je n'ai rien à voir avec vous ! Et me faire insulter par un homme comme vous est un honneur. Et je continuerai à me présenter toujours comme un républicain, écologique, social, France insoumise et insulté par Bruno Bilde, un homme qui a méprisé la France depuis des années !" "Se faire traiter d'islamo-gauchiste par des gens qui ont toujours été du côté des ennemis de la République, ça commence à bien faire", a-t-il conclu.

La réponse de Manuel Valls

Si Bruno Bilde n'a pas répondu à ces attaques, Manuel Valls, lui, a repris la parole pour dénoncer à nouveau "les liens [de la France insoumise] avec Les Indigènes de la République et avec tous ceux qui aujourd'hui, dans les quartiers, représentent un vrai danger, parce que précisément, derrière cela, il y a l'islamisme radical et l'islam politique". Une saillie que Bruno Bilde et son collègue frontiste Sébastien Chenu n'ont d'ailleurs pas manqué d'applaudir.