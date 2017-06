Arnold Schwarzenegger a un message très musclé pour Donald Trump

Arnold Schwarzenegger est très énervé concernant la décision de sortie de l'accord de Paris de Donald Trump. Dans une longue vidéo diffusée sur Twitter, il s'en prend au président américain.

"Un seul homme ne peut pas détruire tous nos progrès. Un seul homme ne peut pas stopper notre révolution concernant les énergies renouvelables. Un seul homme ne peut pas revenir en arrière dans le temps. Moi seul peut faire ça (Terminator)." assène l'acteur.

"Mon message est qu'en tant que Président, votre première et plus importante responsabilité est de protéger les citoyens.

200 000 personnes meurent chaque année aux Etats-Unis à cause de la pollution de l'air. La moitié de nos cours d'eau sont trop pollués pour notre santé. Nous ne pouvons pas juste s'asseoir et ne rien faire pendant que des gens sont malades et meurent, surtout quand on sait qu'il y a une solution" cogne l'ancien gouverneur de