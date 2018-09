Arnaud Montebourg lance officiellement le miel "Bleu blanc ruche"

Après avoir été ministre du Redressement productif puis ministre de l’Économie, Arnaud Montebourg a désormais une toute nouvelle passion. Il vient de débuter la production de miel "100% made in France" avec "Bleu blanc ruche".

Arnaud Montebourg était invité sur Europe 1 ce lundi. Il a tenu à défendre ce projet :

"C’est une marque de combat en faveur du repeuplement des abeilles. (...) C’est un miel garanti 100% français. Il n’est pas mélangé, l’apiculteur est en lien direct avec le consommateur".

"Bleu blanc ruche" est actuellement en phase de lancement sur la plateforme de financement participatif Ulule

Les premières précommandes de miel sont d'ailleurs déjà disponibles. L'objectif de 1 000 préventes a déjà été dépassé.

Arnaud Montebourg a tenu à s'entourer de professionnels du miel pour cette nouvelle aventure. L'ancien ministre de l'Economie est à la tête de l’entreprise.

"Nous avons décidé d’éveiller la conscience du consommateur, lui faire comprendre que les quelques centimes qu’il peut mettre en plus dans son pot de miel, peuvent servir à l’investissement et à la croissance du nombre de ruches chez l’apiculteur (...) Nous consommons entre 40 et 45.000 tonnes de miel, en France, mais nous n’en avons produit l’année passée qu’entre 9 et 16.000 tonnes. Il y a 20 ans, on consommait 30.000 tonnes qu’on produisait en France. S’il n’y a plus d’apiculteur français, parce qu’ils font faillite ou qu’on importe du faux miel chinois, la population des abeilles va chuter".

Les premiers pots sont attendus pour le mois d'octobre.

Arnaud Montebourg a également l'ambition d'ouvrir une école d’apiculture en 2019. Elle accueillera entre 10 et 20 personnes.