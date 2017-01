Armel Le Cléac’h remporte le Vendée Globe

Après avoir terminé deux fois deuxième, Armel Le Cléac’h a remporté ce jeudi 19 janvier le Vendée Globe 2016-2017. Il est arrivé sur la ligne d'arrivée, aux Sable d'Olonne à 16h37. Le Français 39 ans, en tête de la course depuis un mois et demi, a bouclé son tour du monde en solitaire sans assistance et sans escale au terme de 74 jours, 3heures, 35 minutes et 46 secondes de course, soit quatre de mieux que le temps de référence établi par François Gabart en 2012/2013 (78 j 2 h 16 min). Armel Le Cléac'h est le premier navigateur à terminer trois fois le Vendée Globe.