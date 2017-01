Un an après sa mort, Céline Dion diffuse une vidéo hommage à René Angélil

René Angélil est décédé le 14 janvier 2016 à l'âge de 73 ans, après un très long combat contre la maladie. Un cancer de la gorge lui avait été diagnostiqué en 1999. Un an après sa mort, la femme de sa vie, Céline Dion, qu'il avait rencontré en 1981, a publié sur sa page Facebook une vidéo hommage. On y découvre des clichés intimes de la famille, avec en fond Céline Dion interprétant la chanson "My Love" de Sia.

La chanteuse québécoise a accompagné cette vidéo d'un message en français et en anglais : "Mon coeur ne cesse de t'appeler. Encore plus souvent aujourd'hui, après un an... Je sais que tu m'entends. Et je t'entends aussi. Tu es ma vie. Pour toujours, Céline xx.."

En cette période difficile, Céline Dion a avoué à Radio Canada ne pas s’être totalement remise de la mort de son époux.

Elle ne supporte toujours pas d’être seule quand vient la nuit."J’ai des séquelles. Je dors encore avec mes jumeaux, c’est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule".